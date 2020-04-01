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В Татарстане перемещение ребенка регламентируется СМС-разрешением родителей

14:35, 01.04.2020
В Татарстане перемещение ребенка регламентируется СМС-разрешением родителей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане перемещение ребенка регламентируется СМС-разрешениями родителей, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Так, несовершеннолетние не могут находиться во время режима самоизоляции на улице без взрослых. Разрешение на их передвижение взрослые получают по СМС.

Напомним, в Татарстане запустили СМС-систему для получения пропусков для выхода на улицу.

Разрешение нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта. Также разрешение оформляется для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

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