В Татарстане перемещение ребенка регламентируется СМС-разрешением родителей

В Татарстане перемещение ребенка регламентируется СМС-разрешениями родителей, заявил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Так, несовершеннолетние не могут находиться во время режима самоизоляции на улице без взрослых. Разрешение на их передвижение взрослые получают по СМС.



Напомним, в Татарстане запустили СМС-систему для получения пропусков для выхода на улицу.

Разрешение нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта. Также разрешение оформляется для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.