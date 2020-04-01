Банк ЗЕНИТ продлевает льготный период на переводы средств по СБП

Банк ЗЕНИТ с целью поддержки клиентов в период пандемии коронавируса продлевает льготный период на переводы средств через систему быстрых платежей. До 30 апреля 2020 года комиссия за использование сервиса взиматься не будет.

«Запустив систему быстрых платежей в январе этого года, мы предоставили возможность бесплатно использовать сервис на протяжении двух месяцев. Банк понимает, как важно сейчас клиентам оставаться дома, поэтому приняли решение продлить льготный период по СБП — до 1 мая 2020 года. Надеемся, что данная мера минимизирует число обращений к банкоматам и снизит риски распространения инфекции», — отметил заместитель председателя правления Дмитрий Юрин.

СБП доступна клиентам Банка ЗЕНИТ в приложениях на Android и на IOS. Для проведения операции клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму перевода и ввести сообщение (опционально). Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей.



ПАО «Банк ЗЕНИТ»



Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»