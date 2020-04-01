Глава Минцифры РТ рассказал, почему получить СМС-пропуск можно лишь два раза в сутки
Главы Минцифры РТ Айрат Хайруллин объяснил, почему воспользоваться сервисом можно два раза в сутки.
Министр подчеркнул, что данная мера введена для того, чтобы пользователи не злоупотребляли и не выходили на улицу без необходимости. «Этот сервис не для того, чтобы погулять и развеяться», — отметил Хайруллин.
Регистрация в системе и получение разрешения требуется для того, чтобы посетить суд, доставить несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации), восстановить или получить паспорт, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.
Для того чтобы сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку и вынести мусор, разрешение не требуется.
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