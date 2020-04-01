«Ак Барс Банк» отменил комиссию за переводы на карты других банков

Татарстанский «Ак Барс Банк» с 1 апреля отменяет комиссию за переводы между физическими лицами на карты других банков. Льготный период будет действовать месяц.

В банке пояснили, что такое решение связано с тем, что многие клиенты банка сейчас находятся в условиях всеобщей изоляции в республике.

«Мы понимаем, что наши клиенты сталкиваются с необходимостью переводить деньги на карты других банков с определенной комиссией. Поэтому, чтобы ничего не мешало совершать банковские операции дистанционно, мы приняли решение отменить комиссии», — отметил заместитель председателя правления банка Михаил Марин.

Отмена комиссии распространяется на переводы на карты в интернет-банке и мобильном приложении, добавили в банке.