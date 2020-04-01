Россиян на карантине обяжут вести журнал самочувствия
Находящиеся на карантине граждане будут обязаны вести журнал самочувствия.
Как передает «Коммерсант», граждане должны будут подтверждать свое присутствие дома с помощью сервиса «Госуслуги». Там же появится электронная форма для прибывающих в Россию. В электронном журнале граждане обязаны будут заполнять данные о здоровье ежедневно в течение всего карантина.
Напомним, что соблюдение карантина обязательно для всех прибывающих в Россию.Общество
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