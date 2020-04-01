В Татарстане призывные комиссии начнут работу на две недели позже

Призывные комиссии в Татарстане начнут свою работу на две недели позже. Об этом сегодня официально объявил глава военного комиссариата РТ, генерал-майор Сергей Погодин.

— С целью предотвращения распространения коронавируса явка граждан запланирована не ранее 13 апреля. Первые отправки в войска запланированы на 20 мая этого года.

Напомним, указ о начале весеннего призыва с 1 апреля уже подписал президент России Владимир Путин. В этом году в весенний призыв отправятся служить 135 тысяч человек по всей России. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что коронавирус не станет поводом для отмены весеннего призыва.

В весенний призыв, который стартовал сегодня, из Татарстана отправится служить 3 100 человек.