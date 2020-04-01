В Уфе на пожаре пострадал годовалый ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Во вторник, 31 марта, в Уфе произошел пожар в квартире на 6 этаже дома по улице Аксакова. В результате пострадали женщина 1984 года рождения и мальчик 2019 года рождения.

Оба они были доставлены в горбольницу №18, передает пресс-служба башкортостанского главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.55. Прибывшие пожарные обнаружили, что на кухне загорелись вещи. Площадь пожара составила 2 кв. м. Эвакуировались три человека, из них двое детей.

Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.