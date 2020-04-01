Бывший соратник Роберта Мусина строит ТЦ на «Кварталах»

Фото: Реальное время

Рустем Галиакберов приступил к строительству нового торгового центра на улице Чуйкова — на земельном участке площадью 0,42 га, который принадлежит учрежденному им в 2005 году ООО «Маршал». Разрешение на строительство было получено в декабре 2019 года, а сдать объект планируется в декабре 2020-го.



Проект торгового центра разработало ООО «ПСО Инжиниринг «СЛК Инвест Проект». Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «СЛК Инвест Проект», площадь застройки под новым двухэтажным зданием составит 1 060 кв. м, а общая площадь помещений будущего торгового центра — 1 900 кв. м.



Универмаг возводят впритык к красной линии застройки по улице Чуйкова, к западной границе участка, а с севера — впритык к другому двухэтажному зданию, которое также принадлежит ООО «Маршал». В нем располагается действующая станция техобслуживания автомобилей (СТО). В августе 2019 года ООО «Маршал» получило разрешение на техническое перевооружение СТО — с размещением там участка мойки. Со сдачей в эксплуатацию двухэтажного универмага резко увеличится «вес» коммерческой недвижимости, которой через ООО «Маршал» Рустем Галиакберов владеет на одном из самых привлекательных для бизнеса участков земли в Ново-Савиновском районе Казани. Стоит напомнить, что ему принадлежат также помещения в расположенном рядом бизнес-центре — общей кадастровой стоимостью 42,28 млн рублей.



Директор компании «СтройИнвестКонсалтинг» Валентина Сахабеева заметила, что спрос в здании могут иметь офисные помещения. По ее оценке, стоимость строительства 1 кв. м подобного здания составляет от $800 до $1000. По текущему курсу ЦБ РФ (80,88 руб.) — от 64,7 тыс. до 80,9 тыс. рублей за «квадрат». Получается, что застройщик инвестирует в универмаг на Чуйкова от 123 до 154 млн рублей.

Подробнее в материале «Реального времени».