За пять лет бюджет Казани пополнился за счет платных парковок на 200 млн рублей

Сегодня ровно 5 лет со знаменательного события для всех автовладельцев Казани: 1 апреля 2015 года парковка в центре города стала платной.



По данным исполкома, за весь период эксплуатации муниципальных парковок в бюджет от их оплаты поступило 203,7 млн рублей. В том числе за 2019 год сумма сборов составила 82,5 млн рублей, а с начала 2020 года — порядка 20 млн.



Платные муниципальные парковки сейчас обеспечивают львиную долю поступлений в городской бюджет по статье «административные штрафы». В феврале 2020 года на аппаратном совещании в мэрии начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Артур Мухаметшин сообщил, что в 2019 году 53,3 тысячи из 91 тысячи постановлений о штрафах были выписаны в связи с неоплатой муниципальных парковок.

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