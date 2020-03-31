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В Татарстане завтра пройдет онлайн-девичник

19:05, 31.03.2020
В Татарстане завтра пройдет онлайн-девичник
Фото: pixnio.com

Завтра, 1 апреля, в Татарстане пройдет онлайн-девичник для женщин, на которых в режиме самоизоляции и дом, и дети, и работа «на удаленке».

В связи с этим организаторы онлайн-мероприятий в рамках акции #айдадомой попросили мужчин завтра взять на себя все домашние обязанности и заботу о детях, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Мы понимаем, что мужчинам будет трудно отказаться от просмотра завтрашних трансляций: в эфир выходят самые красивые девушки Татарстана. Но мы просим вас поддержать своих любимых женщин и дать им возможность немного отдохнуть и посвятить время себе», — рассказали организаторы.

Так, завтра в эфире онлайн-трансляций в официальных сообществах Татарстана будут только девушки. С утра зарядку проведет звезда фитнес-бикини Дания Хайруллина, в 13.00 Зухра Уразбахтина расскажет о секретах телеведущих, а вечером, в 19.00, выступят вокалистки группы «Ямьле».

Общество Татарстан
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