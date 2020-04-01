1 апреля в Татарстане ожидается снег и до +7 градусов

В среду, 1 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем местами. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—17 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани возможно от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +4°С до +6°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре до 16 м/с и гололедице 1 апреля.