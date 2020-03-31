Казанцы отправились на самоизоляцию — фото опустевшей столицы Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 30 марта в Татарстане для граждан ввели режим полной самоизоляции.

Жителям республики можно покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора. Гражданам следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, в том числе и в транспорте. Исключение составляет такси.

Выходить на работу могут только те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках. Фотокорреспондент «Реального времени» прогулялся по улицам Казани и запечатлел столицу Татарстана во время режима самоизоляции.



По данным нового виджета «Яндекса» — «Индекса самоизоляции», на 15.00 в Казани большинство людей все же находятся дома. Индекс равен 3,2. 28 марта он был равен 2,8 балла, утром 30 марта он достиг 2,9 балла, а сегодня утром поднимался до 3,8.

