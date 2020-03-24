Путин в защитном костюме посетил больницу, где лежат больные с коронавирусом — фото, видео

Президент России Владимир Путин посетил больницу в московской Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом. Для осмотра учреждения его одели в желтый защитный костюм.

Видео переодевания опубликовал канал RT. На кадрах видно, как сотрудники больницы в белых защитных костюмах помогают Путину надеть желтый защитный костюм и специальный респиратор.