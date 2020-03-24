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Путин в защитном костюме посетил больницу, где лежат больные с коронавирусом — фото, видео

17:28, 24.03.2020
Путин в защитном костюме посетил больницу, где лежат больные с коронавирусом — фото, видео
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил больницу в московской Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом. Для осмотра учреждения его одели в желтый защитный костюм.

Видео переодевания опубликовал канал RT. На кадрах видно, как сотрудники больницы в белых защитных костюмах помогают Путину надеть желтый защитный костюм и специальный респиратор.

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