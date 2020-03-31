Минниханов провел заседание Инвестсовета Татарстана по видеосвязи

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел во вторник заседание Инвестиционного совета РТ. На нем были рассмотрены 5 новых проектов.

Гендиректор ООО «Техно Про» Айдар Нигматуллин рассказал о проекте по производству сельхозтехники, а также спецтехники для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Также планируется выпускать профессиональную радиоуправляемую косилку, предназначенную для дорожных служб, садоводческих товариществ и обслуживания зеленых территорий.

Исполнительный директор ООО «Колуман Рус» Али Йалчын представил проект по изготовлению полуприцепов-цистерн для хранения, транспортировки и регазификации СПГ.

Минниханов пообещал поддержку проекту строительства биозавода по производству растительных полимеров. Предприятие может разместиться в Буинском или Дрожжановском районе РТ, передает пресс-служба президента республики.

Директор коррекционного центра «Цыплята» Руфина Адильзянова доложила по проекту строительства реабилитационного центра для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), реализуемому в рамках частно-государственного партнерства.

Заместитель директора ООО «Глэмпинг-проекты» Алексей Романов представил проект создания глэмпинг-комплекса на территории Высокогорского района. Глэмпинг — это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Одобрены передача земли в аренду проектам индустриального парка «Зеленодольск», проект развития рынка газомоторного топлива и газозаправочной инфраструктуры на территории республики, а также проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса в Набережных Челнах.