Чистая прибыль «Татнефти» сократилась на 9%, до 192 млрд рублей

По итогам 2019 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО составила 192,26 млрд рублей. По сравнению с 2018-м показатель сократился на 9%.

При этом консолидированная выручка компании достигла 932,3 млрд рублей против 910,53 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности «Татнефти».

Согласно отчету, уровень добычи нефти составил 29,8 млн тонн. Кроме того, группа получила более 1 млрд кубометров природного газа.

Ранее сообщалось, что прибыль «Татнефти» по РСБУ упала сразу на 20% и составила 156 млрд рублей.