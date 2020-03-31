Рустам Минниханов обратился к татарстанцам: «Вирус может унести жизни тысяч людей»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал еще одно свое обращение к татарстанцам. Он ее раз призвал людей соблюдать самоизоляцию.

«Количество зараженных в России пока на порядок меньше, но ситуация развивается стремительно, вирус может унести жизни тысяч людей. Объявленная нерабочей неделя — не каникулы! Она дана, чтобы снизить количество контактов и остановить распространение коронавирусной инфекции. Сейчас не время для прогулок в парках, выездов на шашлыки и встреч с друзьями!», — цитирует слова президента пресс-служба.

Минниханов отметил, что пока не все осознают серьезность угрозы. В изоляции находиться сложно, однако необходимо, иначе все меры, принимаемые правительством будут тщетны.

Напомним, вчера в Татарстане ввели режим полной изоляции. Выходить из дома можно только в случае острой необходимости.

