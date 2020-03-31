В Казани разработали многоразовый защитный комбинезон

Казанское «КазхимНИИ» (входит в «Росхимзащиту» Госкоропорации «Ростех») разработало противовирусный комбинезон многоразового использования. Его можно надевать до 20 раз.

Костюм обеспечивает защиту от проникновения вирусов, бактерий, грибков, спор и химических веществ. Он предназначен для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Комбинезон изготовлен из материала повышенной прочности: не истирается, не рвется при растягивании и на сгибе.

«На фоне эпидемии коронавируса предприятие быстро мобилизовалось и на базе уже имеющихся наработок и новых технических решений создало противовирусный комбинезон», — цитирует «Татар-информ» Госкорпорацию «Ростех».

Цена одного комбинезона составляет около 2 тысяч рублей. Сообщается также, что костюм смогут приобрести и физические лица: их планируют поставлять в торговые сети.

