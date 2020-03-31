«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Барулиным

«Нефтехимик» продлил контракт с вратарем Константином Барулиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

За «Нефтехимик» Барулин выступает с лета 2019 года и провел в составе нижнекамцев 45 матчей, в которых одержал 15 побед, сделал два результативных паса и один поединок сыграл на «ноль».

Барулин — чемпион мира 2012 года в составе сборной России, заслуженный мастер спорта. По итогам сезона 2010/11 он был назван лучшим вратарем КХЛ по опросу главных тренеров команд лиги.

Напомним, ранее «Нефтехимик» расстался с голкипером Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым. Также клуб покинули все легионеры команды. О причинах расставания с иностранными хоккеистами рассказал главный тренер команды Вячеслав Буцаев.

«Нефтехимик» по итогам регулярного сезона КХЛ занял 8-е место в Восточной конференции. В плей-офф нижнекамцы в четырех матчах уступили «Ак Барсу» и завершили сезон.