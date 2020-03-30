Татарстанцев начнут штрафовать за нарушение режима изоляции

В Татарстане будут применяться штрафы для граждан, нарушивших режим самоизоляции без веской причины.

Административным правонарушением будет считаться выход из дома без необходимости.

Штраф за нарушение самоизоляционного режима составит от 100 до 500 рублей.

«В ближайшее время будут приняты иные суммы по каждому штрафу, ориентировочно это произойдет завтра», — уточнила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В случае, если действия нарушителя режима повлекут за собой заражение и смерть людей, наступит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что Госдума на завтрашнем заседании, 31 марта, планирует принять в первом чтении, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

