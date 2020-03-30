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В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

21:59, 30.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Московской области скончалась первая пациентка, у которой был подтвержден коронавирус нового типа.

Женщине было 65 лет, на момент госпитализации медики диагностировали двухстороннюю пневмонию.

Также у пациентки был сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, передает RT со ссылкой на московский оперативный штаб.

Согласно данным оперативного штаба, в России всего было зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки было выявлено еще 302 новых случая. 66 человек выздоровело, 9 умерло.

ОбществоВластьМедицина
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