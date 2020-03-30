Двукратная призерка чемпионата России по биатлону сдала положительный тест на коронавирус
Двукратная медалистка чемпионата России по биатлону Анастасия Халиуллина сдала положительный анализ на коронавирусную инфекцию, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина», — приводит слова Драчева «РИА Новости».
Халиуллина вместе с мамой была госпитализирована в больницу в Саратове 28 марта. Накануне спортсменку перевели в стационар, симптомы коронавируса у нее прошли.
Отмечается, что 17 марта биатлонистка вернулась в Россию после соревнований в Австрии.
В январе 2020 года Халиуллина стала обладательницей золотой награды в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону. Также на турнире она выиграла серебро в эстафете в составе сборной России.
Мама Халиуллиной, Екатерина Халиуллина, является первым тренером лидера российской национальной команды по биатлону Александра Логинова. В 2013 году она была признана лучшим детским тренером России.СпортОбщество
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