Двукратная призерка чемпионата России по биатлону сдала положительный тест на коронавирус

Фото: сарспорт.рф

Двукратная медалистка чемпионата России по биатлону Анастасия Халиуллина сдала положительный анализ на коронавирусную инфекцию, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина», — приводит слова Драчева «РИА Новости».

Халиуллина вместе с мамой была госпитализирована в больницу в Саратове 28 марта. Накануне спортсменку перевели в стационар, симптомы коронавируса у нее прошли.

Отмечается, что 17 марта биатлонистка вернулась в Россию после соревнований в Австрии.

В январе 2020 года Халиуллина стала обладательницей золотой награды в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону. Также на турнире она выиграла серебро в эстафете в составе сборной России.

Мама Халиуллиной, Екатерина Халиуллина, является первым тренером лидера российской национальной команды по биатлону Александра Логинова. В 2013 году она была признана лучшим детским тренером России.