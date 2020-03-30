ГИБДД опровергло сообщения о закрытии Набережных Челнов

В ГИБДД по РТ отрицают сообщения о том, что въезд в Набережные Челны перекрыт. Опровержения поступают как из республиканского управления, так и из городского, пишут «Челнинские известия».

Сегодня в соцсетях стали распространяться сообщения, что на въезде в автоград сотрудники ДПС разворачивают водителей, желающих попасть в город.

Напомним, что в России введена неделя каникул, выходные должны способствовать переходу граждан на режим самоизоляции. Однако в Москве власти ввели карантин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал остальным регионам последовать примеру столицы и ввести более жесткие меры, которые заставят граждан оставаться дома и не заразиться коронавирусом.