Мошенники под видом брокеров выманили у жительницы Казани более 700 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

УВД Казани возбудило уголовное дело о мошенничестве по заявлению 36-летней местной жительницы. Женщина передала более 700 тысяч рублей злоумышленникам, считая их брокерами, а потом пыталась вывести уже вложенные деньги.

По предварительным данным, в начале февраля жительница Казани поверила рекламной странице в соцсетях и захотела заработать на фондовом рынке. Откликнувшийся на заявку мужчина рассказал о деятельности «компании» TitanPro500.

«Потерпевшая установила на свой телефон и компьютер специальные программы, при этом продиктовала мужчине все пароли и предоставила удаленный доступ ко всем устройствам», — сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Чтобы приступить к операциям на фондовом рынке, ей пришлось перевести на свой счет 15 тысяч рублей. Позже, следуя рекомендациям мошенников, жертва оформила на себя ряд кредитных карт и перевела в общей сложности 670 692 рубля.

Женщине приходили «квитанции», в мобильном приложении также отражались все средства. Однако через некоторое время она узнала о закрытии сделок с отрицательным балансом. Для восстановления средств на брокерском счете потерпевшей потребовалось опять вложить деньги.

Тогда потерпевшая решила обратиться по другому объявлению, обещавшему вывести деньги со счетов. Для этого она заплатила еще 26 тысяч. Позже с ней связался еще один сотрудник организации и сообщил, что для решения вопроса нужно время, а после перестал выходить на связь.