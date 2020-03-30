В Москве скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Москве скончалась еще одна пациентка с коронавирусом. Женщине было 84 года.

У нее был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких.

«Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует RT сообщение столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что во Владимирской области в больнице умер пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Напомним, за последние сутки в России было выявлено более 300 новых случаев заболевания. При этом в Татарстане уже двое суток подряд не регистрируется новых больных.