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Волонтеры в Казани поддержали 200 горожан

11:49, 30.03.2020
Волонтеры в Казани поддержали 200 горожан
Фото: kzn.ru

В Казани заработал штаб волонтеров, которые помогают пожилым людям. На прошлой неделе добровольцы поддержали 200 горожан. Средний вес покупки для них составил 6,5 килограмма, средний чек — 2 тыс. рублей, рассказали в мэрии Казани на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса.

В мэрии напомнили, что волонтеры приходят только после предварительного звонка, у них на одежде должна быть специальная эмблема.

Записаться в добровольцы в Казани можно по телефону горячей линии 063.

Ранее Метшин призвал тех, кто хочет быть полезным в сложившейся ситуации, записаться в волонтеры.

Общество Татарстан
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