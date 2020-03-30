Метшин обратился к казанцам с просьбой соблюдать режим самоизоляции

Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города. Он призвал казанцев ответственно подойти к режиму самоизоляции, так как все предпринятые властями меры не принесут результата, если не будет соблюдена главная рекомендация — оставаться дома.

Глава города призвал не проявлять легкомыслие и подумать о здоровье родителей и пожилых родственников.

«Эта выходная неделя объявлена в стране не для того, чтобы гулять, ходить по магазинам и встречаться с друзьями. Мы все должны максимально ограничить контакты между людьми и побыть в самоизоляции.[...] Заботьтесь о своих родителях, пожилых родственниках и знакомых. Они сейчас в особой зоне риска. Мы должны взять на себя их обеспечение продуктами и лекарствами. Эти дни — проверка для всех нас на человечность», — передает слова главы города пресс-служба.

Метшин призвал и пожилых людей оставаться дома. Все необходимое они смогут получить благодаря волонтерской помощи.

Тем, кому не хватает общения на самоизоляции, глава города предложил вступить в ряды волонтеров.

«Тех, кто хочет в это сложное время быть полезным обществу, ждут в рядах волонтеров. Заявку можно оставить на сайте «Открытой Казани». Помощь нужна не только пожилым людям, но и нашим оперативным службам и медикам», — сказал Метшин.

Ранее видеообращение к татарстанцам записал Рустам Минниханов.