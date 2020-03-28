Минниханов призвал жителей Татарстана самоизолироваться

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Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с просьбой оставаться дома. Он призвал уйти на самоизоляцию на время объявленных выходных.

«Я думаю, мы найдем, чем себя занять. Моя убедительная просьба отнестись с пониманием к этой ситуации», — сказал президент РТ в своем видеообращении.

Кроме того, он присоединился к акции «Оставайтесь дома». Его публикации в сториз Instagram теперь сопровождаются специальным стикером акции.

Instagram начал собирать сториз со стикерами «Оставайтесь дома» в единую историю, которая называется «Дома». Она появляется первой в списке прочих историй.