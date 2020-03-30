В Нижнекамске запустят производство медицинских масок и дезинфицирующих средств

22 нижнекамца не соблюдают режим самоизоляции

В столице нефтехимиков разыскивают 22 нижнекамцев, вернувшихся из-за границы, но не соблюдающих режим самоизоляции. Сегодня заместитель мэра города Эльвира Долотказина на «деловом понедельнике» в режиме онлайн попросила горожан оставаться дома, на улицу выходить только в случае крайней необходимости. Всего на самоизоляции в Нижнекамске находятся 522 человека, среди них — Айдар Метшин.

— Пока, к счастью, на нашей территории коронавируса нет. Но это может случиться в любой момент. Уважаемые нижнекамцы, я прошу вас проявлять ответственность. И если уж ввели для нас режим, когда мы должны находиться дома, — пожалуйста, будьте дома. Не гуляйте в парках! Не слоняйтесь по городу без особой на то необходимости! Вы слышали, в Москве введены уже более строгие меры, потому что ситуация с каждым днем становится все серьезнее, — обратилась к жителям НМР Эльвира Долотказина.

Безответственных нижнекамцев накажут рублем — выпишут штраф (когда найдут). Долотказина напомнила, что лиц, уклоняющихся от самоизоляции, можно привлечь к ответственности вплоть до уголовной (в случае, если из-за их безответственных действий погибнут люди).

Долотказина напомнила, что лиц, уклоняющихся от самоизоляции, можно привлечь к ответственности вплоть до уголовной. Фото e-nkama.ru

ТОСЭР против вируса: новые резиденты

В Нижнекамске на территории особого экономического развития появятся резиденты, которые займутся производством медицинских масок и дезинфицирующих средств.

Компания «Аэрон» будет работать сразу по двум направлениям — изготавливать металлоконструкции и медицинские макси. Правда, производство дефицитного товара можно будет наладить только после того, как в Нижнекамск поступит оборудование из Китая.

— Мы активно занимаемся вопросом производства масок. Сегодня мы в КНР должны законтрактовать данное оборудование и оперативно доставить в Нижнекамск. Все зависит от китайской стороны, — рассказал Радмир Беляев, первый заместитель руководителя исполкома НМР по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР.

Кроме того, сегодня в столицу нефтехимиков приезжает новый инвестор, готовый запустить производство дезинфицирующих средств. Оборудование компания планирует приобрести в Оренбурге. Статус резидента ТОСЭР ей предоставят за одну неделю. Радмир Беляев обещал, что оба резидента получат льготы.

— Фонд развития промышленности запустил программу по производству масок, средств защиты, дезинфекции под 1% от 50 млн с отсрочкой по основному долгу на один год. Средства можно получить в Фонде развития промышленности и запустить это производство на наших площадках.

Фонд развития промышленности запустил программу по производству масок, средств защиты, дезинфекции под 1% от 50 млн с отсрочкой по основному долгу на один год, сообщил Беляев. Фото e-nkama.ru

Напомним, ранее «Реальное время» уже рассказывало о льготной программе кредитования, которую Фонд развития промышленности запустил для предприятий, которые собираются производить оборудование и материалы для борьбы с эпидемиями.

Инновационный продукт

Большие ставки Радмир Беляев делает еще на одного нового резидента ТОСЭР — компанию «Кэма».

— Это инновационный проект по производству движков для вентиляционного оборудования и двигателей. Это продукт по импортозамещению. Ранее такой товар импортировался только из Китая. Благодаря льготам, которые предоставляет ТОСЭР, предприятие может выйти на хорошую себестоимость. Продукт станет ликвидным.

В заключение он отметил, что проекты «Аэрон» и «Кэма» дадут 150 рабочих мест и привлекут инвестиции в размере 150 млн рублей. Работа по поиску новых резидентов ТОСЭР продолжится и дальше. На сегодняшний день девять компаний готовят заявки, три из них рассмотрят уже в апреле.

Лилия Егорова