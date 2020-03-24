Льготные займы для предприятий-борцов с коронавирусом начнутся с 50 миллионов

До полумиллиарда на 2 года под 1%

Стало известно, что Фонд развития промышленности предоставит льготные займы под 1% тем предприятиям, которые производят оборудование и материалы для борьбы с эпидемиями (лекарства, технику, расходники, средства индивидуальной защиты). Сумма такого кредита может быть от 50 до 500 миллионов рублей, срок выплаты — до 2 лет.

Такой крупный «входной порог», по словам источника «Реального времени» в ФРП, установлен для того, чтобы отсечь желающих сиюминутно нажиться на эпидемии и профинансировать те компании, которые собираются работать всерьез и надолго.



Особенность этого вида кредита состоит, к примеру, в том, что финансово устойчивые компании могут получить его без обеспечения (если это ПАО или госкорпорации) или под поручительство бенефициара или гендиректора. Действует льготный период выплаты основного долга. Кредит можно потратить на покупку оборудования, сырья, материалов и критически важной готовой продукции зарубежных производителей.

В Фонде развития промышленности сообщили, что подать первичную заявку на льготный заем смогут как уже известные производители медицинской продукции, так и те предприятия, которые еще только собираются начать ее выпускать. Фото kommersant.ru

Кто сможет, а кто не сможет подать заявку

В Фонде развития промышленности «Реальному времени» сообщили, что подать первичную заявку на льготный заем смогут как уже известные производители медицинской продукции, так и те предприятия, которые еще только собираются начать ее выпускать.

Как уже написано выше, финансово устойчивые компании, в зависимости от правоустанавливающей формы, смогут получать льготный заем без обеспечения или же под поручительство бенефициара/директора. Если компания не соответствует критериям устойчивости, она должна будет предоставить обеспечение на полную сумму займа. Чтобы получить одобрение, компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства. Компания должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации, ее бенефициар не должен быть зарегистрирован в офшоре (но при этом может являться гражданином иностранного государства).

Каждая заявка будет обрабатываться в индивидуальном режиме: так, например, участвовать в программе не смогут проекты, которые собираются производить товары медицинского назначения, не входящие в перечень критически важных на данный момент. Например, сейчас в приоритетном порядке будут рассматриваться предприятия по производству индивидуальных средств защиты, средств дезинфекции, аппаратов искусственной вентиляции легких, облучателей, тепловизоров.

Программа будет работать аналогично другим проектам ФРП, но рассматривать заявки будут гораздо быстрее, чем обычно. Фото dp.informator.ua

Как это будет работать

Программа будет работать аналогично другим проектам ФРП, но рассматривать заявки будут гораздо быстрее, чем обычно. В то время как получение стандартного займа занимает в среднем до 2—3 месяцев (одна только экспертиза документов по заявке в обычном режиме производится до 50 дней), по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» от подачи первичной заявки до поступления денег на расчетный счет должно проходить 1—2 недели.

Сначала компания должна определиться, подходят ли ей сумма и условия займа, и подать первичную заявку (для нее не нужно собирать документы, ее форма максимально проста). В течение 1—2 дней заявка будет изначально оценена.

Если предприятие проходит эту первичную стадию отбора, то нужно будет собрать все необходимые документы и отправить их на экспертизу, которая пройдет в ускоренном формате. Если одобрение будет получено и здесь, то деньги будут направлены на расчетный счет. Перечень банков, в которых будут открываться такие счета, указан на сайте фонда.



Людмила Губаева