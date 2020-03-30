В профсоюзе игроков КХЛ предложили выявить чемпиона в серии ЦСКА — «Ак Барс»

Глава профсоюза хоккеистов КХЛ Андрей Коваленко предложил выявить обладателя Кубка Гагарина в сезоне-2019/20 в серии между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

«Профсоюз предлагает сделать максимальное усиление для Кубка открытия. В августе — сентябре нужно провести короткую серию до двух или трех побед. В ней должны сыграть действующий обладатель Кубка Гагарина (2019 год) — ЦСКА и вторая команда этого регулярного чемпионата — «Ак Барс». Серия поможет определить обладателя Кубка Гагарина — 2020» — заявил Коваленко.

Он считает, что подобным образом можно определить чемпиона и в других российских лигах. Свою позицию Коваленко объясняет уважением к истории и традициям отечественного хоккея и призывает найти компромиссное решение в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. Скорее всего, в нынешнем сезоне победитель турнира определен не будет.

В регулярном первенстве КХЛ победил московский ЦСКА, обойдя в последнем туре «Ак Барс», проигравший у себя дома «Автомобилисту».