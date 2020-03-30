Мишустин пообещал малому бизнесу отсрочки по кредитам на полгода

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что малый и средний бизнес получит отсрочки платежей по уже взятым кредитам на 6 месяцев.

«Для небольших компаний, работающих в пострадавших отраслях экономики, все платежи по уже взятым кредитам будут перенесены на полгода. При этом оплату одной трети этих платежей возьмет на себя государство, предоставляя субсидии, и еще одной трети — банки для кредитного портфеля до полутриллиона рублей», — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

В числе наиболее пострадавших отраслей экономики Мишустин назвал транспортную сферу, индустрию развлечений, общепита и туризма. Он подчеркнул, что на поддержку авиаперевозчиков уже решено выделить 1,5 млрд рублей.