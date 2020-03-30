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Происшествия

В Башкирии Daewoo влетел в прицеп фуры

08:56, 30.03.2020
В Башкирии Daewoo влетел в прицеп фуры

В Башкирии автомобиль Daewoo Nexia влетел в прицеп грузовика Man. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики.

Авария произошла 29 марта рано утром в Аургазинском районе на 71 км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, 24-летний житель Салавата за рулем Daewoo Nexia, двигаясь в направлении Оренбурга, столкнулся с прицепом Schmitz грузовика Man, двигающегося в попутном направлении.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили травмы. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы.

ПроисшествияАвто Башкортостан
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