В Башкирии Daewoo влетел в прицеп фуры

В Башкирии автомобиль Daewoo Nexia влетел в прицеп грузовика Man. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД республики.

Авария произошла 29 марта рано утром в Аургазинском районе на 71 км автодороги Уфа — Оренбург. По предварительным данным, 24-летний житель Салавата за рулем Daewoo Nexia, двигаясь в направлении Оренбурга, столкнулся с прицепом Schmitz грузовика Man, двигающегося в попутном направлении.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира получили травмы. В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы.