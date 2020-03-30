Казанские студенты сняли ролик про самоизоляцию

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Студенты Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова опубликовали видео про самоизоляцию.



В видео студенты под песню Ивана Дорна показали, что дома обучаются дистанционно, общаются с друзьями через социальные сети, занимаются спортом и т. д.

«Между нами «ВКонтакте», между нами WhatsApp, чувства на карантине», — говорится в песне.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в России на дистанционное обучение были переведены школьники и студенты. Правительство рекомендовало работодателям максимально переводить сотрудников на режим удаленной работы.