Путин утвердил решение на полгода отсрочить для бизнеса платежи по налогам и взносам

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, составленный по итогам его обращения от 25 марта. В частности, глава государства поручил дать малому бизнесу отсрочку по налоговым отчислениям и взносам в соцфонды.

Согласно документу, правительство должно проработать следующие меры поддержки малого и среднего бизнеса: отсрочка по налогам, кроме НДС, должна быть продлена на полгода, микропредприятия смогут также временно не отчислять взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.

Также Путин поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики, передает RT.

Напомним, что во время обращения в среду президент анонсировал меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса. Он объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.