25 мар 2020

Обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России

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Президент РФ Владимир Путин выступит со специальным обращением к гражданам России в связи с распространением пандемии коронавируса.

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