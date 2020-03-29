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Казанский «Метроэлектротранс» потратит на партию рельсов для трамвайных линий до 12,5 млн рублей

23:31, 29.03.2020
Казанский «Метроэлектротранс» потратит на партию рельсов для трамвайных линий до 12,5 млн рублей
Фото: kzn.ru

Казанский «Метроэлектротранс» объявил тендер на поставку 130 тонн рельсов. Начальная стоимость контракта составляет 12,6 млн рублей.

Заявки на участие принимаются с 24 марта по 1 апреля, сообщается на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 3 апреля.

Из техзадания следует, что «Метроэлектротранс» закупает трамвайные рельсы. Требуется партия весом 130 тонн. Поставщик должен привезти рельсы в электродепо на Оренбургском тракте.

Напомним, что в Казани активно ведется строительство Большого Казанского кольца (БКК). Предполагается, что столицу Татарстана охватит не только автомобильная дорога, но и трамвайная.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан
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