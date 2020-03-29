Казанский «Метроэлектротранс» потратит на партию рельсов для трамвайных линий до 12,5 млн рублей

Казанский «Метроэлектротранс» объявил тендер на поставку 130 тонн рельсов. Начальная стоимость контракта составляет 12,6 млн рублей.

Заявки на участие принимаются с 24 марта по 1 апреля, сообщается на сайте госзакупок. Итоги планируется подвести 3 апреля.

Из техзадания следует, что «Метроэлектротранс» закупает трамвайные рельсы. Требуется партия весом 130 тонн. Поставщик должен привезти рельсы в электродепо на Оренбургском тракте.

Напомним, что в Казани активно ведется строительство Большого Казанского кольца (БКК). Предполагается, что столицу Татарстана охватит не только автомобильная дорога, но и трамвайная.