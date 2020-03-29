МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре до 16 м/с

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 6:00 до 18:00 30 марта.



По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ожидается сильный южный ветер порывами до 15—16 м/с.

Ранее профессор КФУ сообщил о приходе полноценной весны.

«Сейчас среднесуточная температура воздуха выше 0 градусов. По климатическим меркам, сегодня среднесуточная температура воздуха должна быть минус 1,5 градуса», — сказал Юрий Переведенцев, отметив, что сейчас температура воздуха превышает норму на 5—6 градусов.