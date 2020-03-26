Профессор КФУ сообщил о приходе полноценной весны

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что казанцев ожидает комфортная погода.

По его словам, в ближайшие дни столица Татарстана будет находиться под влиянием антициклона. Ночью температура воздуха ожидается около 0 градусов, днем — +9—10 градусов.

С 31 марта на 1 апреля ожидается кратковременное понижение температуры из-за холодного фронта.

«Мы все равно утверждаем, что весна пришла. Сейчас среднесуточная температура воздуха выше 0 градусов. По климатическим меркам, сегодня среднесуточная температура воздуха должна быть минус 1,5 градуса», — сказал Переведенцев, отметив, что сейчас температура воздуха превышает норму на 5—6 градусов.