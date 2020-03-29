Минниханов пообщался с курьерами «Яндекс.Еды» и Delivery club

В воскресенье утром президент Татарстана Рустам Минниханов остановился на улице, чтобы пообщаться с курьерами сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery club.

В ситуации, когда службы доставки пользуются огромным спросом, курьеры испытывают колоссальную нагрузку, передает пресс-служба президента РТ.

На сегодня доставщики еды стали частью системы жизнеобеспечения и оказались в числе тех, кто работает «на передовой».

Напомним, сегодня Минниханов посетил татарский фастфуд «Кыстыбый», который перестал обслуживать посетителей в зале. Ресторан развивает сегмент «на вынос».