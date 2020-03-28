Медики выявили новый симптом коронавируса

Врачи из США выяснили, что одним из признаков заболевания коронавирусной инфекции является конъюнктивит. Медики выяснили, что этот симптом проявляется у каждого тридцатого пациента в Китае.

В еще одном исследовании, на которое ссылаются ученые из Американской академии офтальмологии, говорится, что из 1099 пациентов с коронавирусом в Китае у 19 также выявили конъюнктивит. Данные были собраны из 30 больниц по всей стране.

Авторы статьи напоминают, что не только COVID-19 может быть причиной болезни глаз. Однако офтальмологи могут стать первыми, кто в этом случае способен заподозрить у человека коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.