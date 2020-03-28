В России закроют спортивные базы
Министр спорта Олег Матыцин сообщил о закрытии с 29 марта федеральных учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса.
По его словам, ведомство рассматривает возможность перевода в особый закрытый режим работы базы в Новогорске.
«Прошу всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым решениям. Мы делаем всё возможное в рамках компетенции Министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса», — цитирует министра RT.
Напомним, с 26 марта на территории РТ приостанавливается деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.ОбществоСпорт
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