В России закроют спортивные базы

Министр спорта Олег Матыцин сообщил о закрытии с 29 марта федеральных учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса.



По его словам, ведомство рассматривает возможность перевода в особый закрытый режим работы базы в Новогорске.

«Прошу всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым решениям. Мы делаем всё возможное в рамках компетенции Министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса», — цитирует министра RT.

Напомним, с 26 марта на территории РТ приостанавливается деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.