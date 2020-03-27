Погода в Казани сегодня побила очередной температурный рекорд — на этот раз 2008 года

Сегодня погода в Казани побила очередной температурный рекорд, который был поставлен 12 лет назад.

По данным Гидрометцентра РТ, на метеостанции Казань-опорная температура воздуха составила +12,1 градуса, на авиационной метеостанции Казань-Аэропорт — также +11,8 градуса, на авиационной метеостанции Казань-Сокол — +12,8 градуса.



Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда воздух на авиационной метеостанции Казань-Сокол прогрелся до +10 градусов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован вчера. Таким образом, это 10-й рекордный показатель, зафиксированный с начала марта.