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Мэр Челнов призвал в видеобращении серьезнее отнестись к ситуации с коронавирусом

19:14, 28.03.2020 1
Мэр Челнов призвал в видеобращении серьезнее отнестись к ситуации с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев записал видеообращение к жителям города, в котором призвал их призвал жителей города не оставлять без присмотра свою семью.

Также он попросил пожилых людей не выходить на улицу без необходимости.

«У нас с вами начинается новая жизнь. Мы должны меньше непосредственно контактировать друг с другом. На данный момент — это правило №1... От наших действий зависит, как быстро мы справимся с коронавирусом. Я призываю вас к гражданской ответственности. Мы должны сделать все, чтобы противостоять новому вирусу и защитить наш город», — отметил Магдеев.

Ранее сообщалось, что еще один зараженный коронавирусом помещен в инфекционную больницу в Набережных Челнах. Таким образом, их число выросло до двух.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:17
    А в Казани чихали на призывы и предупреждения!. Вон вечером, как всегда, что-то празднуют у ривьеры с продолжительными салютами.
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