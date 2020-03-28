Мэр Челнов призвал в видеобращении серьезнее отнестись к ситуации с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев записал видеообращение к жителям города, в котором призвал их призвал жителей города не оставлять без присмотра свою семью.

Также он попросил пожилых людей не выходить на улицу без необходимости.



«У нас с вами начинается новая жизнь. Мы должны меньше непосредственно контактировать друг с другом. На данный момент — это правило №1... От наших действий зависит, как быстро мы справимся с коронавирусом. Я призываю вас к гражданской ответственности. Мы должны сделать все, чтобы противостоять новому вирусу и защитить наш город», — отметил Магдеев.

Ранее сообщалось, что еще один зараженный коронавирусом помещен в инфекционную больницу в Набережных Челнах. Таким образом, их число выросло до двух.