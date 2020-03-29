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В Минздраве РФ рассказали, какие маски могут защищать от инфекции

02:35, 29.03.2020
В Минздраве РФ рассказали, какие маски могут защищать от инфекции
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.

«Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — сказал он.

Мурашко отметил, что в России скоро поступят в оборот более 30 млн защитных медицинских масок, пишет ТАСС.

Ранее правительство Татарстана пообещало в скором времени восполнить дефицит масок.

Общество
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