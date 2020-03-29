В Минздраве РФ рассказали, какие маски могут защищать от инфекции

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.

«Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — сказал он.

Мурашко отметил, что в России скоро поступят в оборот более 30 млн защитных медицинских масок, пишет ТАСС.

Ранее правительство Татарстана пообещало в скором времени восполнить дефицит масок.