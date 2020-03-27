Правительство Татарстана временно закрыло санатории и рекомендовало не посещать религиозные объекты

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление (есть в распоряжении «Реального времени»), согласно которому с 28 марта по 5 апреля в РТ закрываются торговые центры, рестораны и кафе (за исключением обслуживания на вынос), салоны красоты, бани, сауны.

С 28 марта по 31 марта приостанавливается бронирование, прием и размещение граждан в санаториях и детских лагерях.

Кроме того, правительство рекомендует не посещать религиозные объекты и ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.