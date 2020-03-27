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Казанцы могут подать заявку на дезинфекцию подъездов

12:39, 27.03.2020
Казанцы могут подать заявку на дезинфекцию подъездов
Фото: Марат Мугинов

Казанцы могут подать заявку на ежедневную дезинфекцию подъезда. Заявки принимаются через сервис «Открытая Казань».

Обработка входных и тамбурных дверей, дверных ручек, выключателей, домофонов, поручней и перил, почтовых ящиков, кнопок вызова и панелей управления лифтов специальными дезинфицирующими средствами должна проводиться ежедневно. Оставить заявку можно как через сайт или мобильное приложение, так и позвонив в call-центр по телефонам 063 и +7(843)236-4-123.

Общество Татарстан
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