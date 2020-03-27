В Москве резко вырос спрос на курьеров

В Москве сервис «Работа.ру» (принадлежит Сбербанку) отметил всплеск интереса работодателей к вакансии «Курьер». Спрос на них со стороны компаний за последний месяц вырос на 17,5%.

Количество новых резюме по этой вакансии в столице подскочило на 29%, пишет «Коммерсант». В числе соискателей — люди, временно потерявшие работу из-за ухода бизнеса на карантин в связи с распространением коронавируса, отмечает газета.

Наиболее востребованы курьеры в интернет-магазинах и сервисах доставки готовой еды и продуктов.

В условиях перехода россиян на удаленную работу средний чек заказа в онлайн-доставке продуктов и готовой еды уже вырос в два раза, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о выходных, которые продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Ранее «Реальное время» писало о ситуации на рынке столовых в Казани. Эксперты говорили о необходимости компаний этой сферы уделять больше внимания доставке еды на фоне распространения коронавируса.