Заболевшая коронавирусом казанская модель рассказала о самочувствии и лечении

Фото: @umidamamazakirova

Подхватившая коронавирус модель Умида Мамазакирова рассказала в «Инстаграм» о своем состоянии и лечении, которое ей прописали врачи.

Девушка вспомнила, что могла подхватить вирус либо от знакомого, с которым она виделась 17 марта и у которого также подтвердился диагноз, либо на рейсе Москва — Казань 18 марта, где также были выявлены несколько заболевших.

«В течение нескольких дней у меня не снижалась температура, причем она градировала с 36,8 до 38, по разному в разные дни, также я чувствовала легкий озноб в первые дни.. В воскресенье вызвала скорую и уведомила о том, что была в контакте с больным и летела на рейсе, где были так же зараженные. Меня забрали в инфекционную больницу, где взяли 3 теста: 2 мазка и кровь. Далее уже отпустили домой и просили быть на связи. Вчера на утро эпидемиологи решили сделать еще тесты утром и уже дома, также после обеда, после нескольких часов было уже подтверждено наличие инфекции, и меня госпитализировали», — написала девушка.

Сейчас Умида находтся в больнице в палате с еще одной девушкой, у которой симптомов вируса нет. Утром у них измеряют температру, давление, им дают противовирусное средство «Афлюдол» и «Генферон», а также хлогрексидин для полоскания горла.



«Смешное, что у нас есть окно для общение с медсестрами, которые сразу надевают маску, как только одна из нас хочет пообщаться. Видимо, боятся, что корона через стекло проникнет. Капсула, где мы находимся, никак не проветривается, все закрыто настрого, вентиляция перекрыта, в другой комнате, где душ и уборная, бактерицидная лампа, в нашей палате включают каждый день дезар (бактерицидный облучатель, — прим. ред.)», — рассказала Умида.

Напомним, что в Татарстане выявлено 11 случаев заболевания коронавирусом. Все они завозные.

