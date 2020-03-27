Два прибывших из-за границы самолета были дезинфицированы после прибытия

Штаб по борьбе с коронавирусом призвал пассажиров двух прибывших в Казань рейсов из Пхукета и Аль-Мактупа соблюдать режим самоизоляции.

Рейсы №1632 Пхукет — Казань (342 пассажира)и №KAR6644 Аль-Мактум — Казань (208 пассажиров) прибыли в столицу РТ вчера и сегодня. В аэропорту пассажиры и члены экипажей прошли через дистанционную термометрию и анкетирование.

Пассажиры предупреждены о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции, передает штаб.

«Соблюдать режим самоизоляции — это лучшее, что вы можете сделать в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.



МБУ «Дезинфекционная станция» Казани провело дезинфекцию воздушных судов.

