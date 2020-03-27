В Бугульме задержали мужчину, укравшего парфюмерию из магазина

В Бугульме местного жителя задержали за кражу парфюмерии.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, к полицейским с заявлением о краже парфюмерии обратился персонал магазина торгового центра на улице Ямашева. Просмотрев записи с камер видеонаблюдений, работники службы безопасности увидели, что в торговый зал вошли мужчина и женщина. Озираясь по сторонам, мужчина набрал с полки флакончики с парфюмерией, после чего пара покинула магазин.

Задержать подозреваемого удалось только на следующий день. Им оказался 33-летний ранее судимый за грабеж, кражу и хранение наркотических средств местный житель. Похищенный товар он уже успел реализовать.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

